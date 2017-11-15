Siguen altas defunciones por diabetes

Piedras Negras, Coah.- Las defunciones por complicaciones de la diabetes siguen sumándose en miles anuales en Coahuila, durante el 2016, sumaron 2 mil 561 muertes a causa de esta enfermedad, y en el presente año, hasta el mes de octubre, ya contabilizan mil 416, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud.

Con los programas de prevención y atención de enfermedades, ubicó a Coahuila dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional en dar seguimiento a los pacientes que se mantienen en el control de este padecimiento.

Otra de las estrategias que ha implementado esta administración es Mídete, Nútrete, Actívate que, que busca combatir el sobrepeso y la obesidad, que son factores de riesgo que contribuyen a prevenir la diabetes.

Las autoridades de salud destacan la importancia de la detección oportuna de diabetes en mujeres embarazadas, ya que este grupo se han detectado 239 casos de mujeres en periodo de gestación que tienen entre 25 y 44 años de edad, contra 284 que hubo el año pasado.

Y es que, una mujer embarazada a quien se le ha detectado diabetes gestacional, se debe procurar que tengan buen peso, una sana alimentación, además de que realicen actividad física para proteger al bebé.