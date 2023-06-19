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Coahuila

Sorprenden a 30 migrantes viajando de manera ilegal

Los indocumentados viajaban en un camión línea Frontera que se dirigía a Piedras Negras

Por Alberto Ibarra - 19 junio, 2023 - 05:34 p.m.
Sorprenden a 30 migrantes viajando de manera ilegal

Allende, Coah.- Fueron detenidos cerca de 30 migrantes a bordo de un camión línea frontera, que se dirigía a la ciudad de piedras negras, los hechos se registraron en el puesto de auxilio de la policía estatal sobre la carretera 57 cerca del municipio de Allende. 

Las autoridades federales y del instituto Nacional de Migración arribaron al lugar, y detuvieron al conductor como también aseguraron a los migrantes que viajaban de manera ilegal, por lo cual tomaran los testimonios y designaran los cargos correspondientes. 

Se registro que en el autobús detenido al medio día del pasado lunes, contaba con un grupo de 30 migrantes originarios del país el Salvador.

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