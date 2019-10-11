Sufre sobredosis con cristal

Oscar Emiliano N. de 46 años sufrió una sobredosis de cristal debido a que se estuvo drogando durante horas por problemas de depresión luego de separarse de su esposa, los hechos se registraron en la colonia Guillén, su estado de salud es reportado grave.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la unidad masiva, indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal recibieron el reporte del ingreso de una persona intoxicada en el hospital general Salvador Chavarría.

Señaló que los policías se entrevistaron con familiares quienes refirieron que realizaron el traslado de la persona para que recibiera atención médica, ya que los hechos se suscitaron en su domicilio ubicado en calle Ciprés en la colonia Guillén.

Comentó que Oscar Emiliano N. estaba deprimido debido a que se había separado de su esposa, por lo que durante horas estuvo consumiendo la droga denominada cristal.

Refirió que se intoxicó quedando prácticamente inconsciente, por lo que fue trasladado al hospital para que fuera atendido ya que no reaccionaba.

Argumentó que se desconoce la cantidad exacta de cristal que consumió, sin embargo el reporte médico indica que se encuentra grave.

Manifestó que se le suministró medicamento además de que le realizarían un lavado gástrico para sacar la droga de su organismo.

Mencionó que quedaría internado bajo observación a fin de estar monitoreando su estado de salud en las siguientes horas.

Agregó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal ya indagan en dónde y con quién adquirió la droga denominada cristal.