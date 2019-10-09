Temen inundaciones en tiempo de lluvias

Temen vecinos de la colonia Buena Vista Sur inundaciones, debido a que todo ese sector y la colonia Infonavit Río Grande están a merced de las lluvias.

René Covarrubias Carmona, con domicilio en la calle Juárez, declaró, que tiene más de 28 años viviendo en ese lugar y cada temporada de lluvias, el acceso a su casa, es cerrado debido a que baja mucha agua por el canal, que se ubica a espaldas de conocida mueblería, ubicada por la Avenida Carranza.

Años tenemos, pidiendo soluciones al gobierno, pero nadie nos toma en cuenta, señaló, José Leija Gonzáles, quien tiene su domicilio en calle Juárez esquina con Chihuahua, donde el torrente del agua que viene de los arroyos, pega de lleno, llegándole el agua hasta cerca de las rodillas, en su casa.

Jesús Flores Ibarra, declaró, que vive en la colonia Infonavit, y en temporada de lluvias, la Avenida Laredo y calle Acapulco, se cierran al igual que las calles Juárez y Chihuahua de la colonia Buena Vista, ya que es imposible cruzar por dichas vialidades, por temor a que te arrastre con todo y carro la corriente del agua de los arroyos naturales que hay en esta zona.

Calle Juárez y Chihuahua, donde existen puertas de fierro, que en cada temporada de lluvias son cerradas al tráfico vehicular, y a peatones, por temor a que sean arrastrados por la fuerte corriente del arroyo…

En temporada de lluvias, el arroyo natural que cruza por espaldas de conocida mueblería en la Avenida Carranza, se lleva todo a su paso, basura, animales muertos, y si se descuidan, hasta personas que intentan cruzar a pesar de las indicaciones de Proteccion Civil…

Jesús Flores Ibarra, de la colonia Infonavit Río Grande, declaró, que cuando llueve, toda esta agua que viene por este arroyo, inunda la Av. Laredo y la calle Acapulco, mismas que se tienen que cerrar al tráfico vehicular…