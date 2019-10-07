Transforma don Francisco plaza en la San Felipe

Realizando un recorrido por diferentes sectores del municipio, nos adentramos al interior del fraccionamiento San Felipe, ubicado en las cercanías de un conocido centro comercial, donde logramos entrevistar a Francisco Javier Sáenz, responsable de mantener al 100 por ciento la plaza municipal del fraccionamiento.

Meses atrás, nos comentaba don Francisco Javier Sáenz, que este parquecito de la colonia o fraccionamiento San Felipe se encontraba muy deteriorado, debido a que no contaba con sistema de riego.

Hoy en día, señaló el entrevistado, se instaló tubería de PVC, y en pocos meses se logró ver la diferencia del lugar, donde ahora se cuenta con césped, árboles que dan buena sombra, y se mantiene al 100% los diferentes juegos infantiles que hay aquí en la plaza municipal de la colonia.

El agua es vida, declaró Francisco Javier Sáenz, al sentirse orgulloso de ver como crecen sus árboles y el césped, que el sembró en este parque de la colonia San Felipe... y los vecinos lo felicitan por haber cambiado la imagen del lugar…