Tránsito Municipal establecerá operativo especial de vialidad

Con la finalidad de prevenir accidentes viales en esta próxima temporada decembrina, por indicaciones del alcalde, se reforzarán los programas de seguridad vial en todos los sectores de la ciudad, comentó el encargado de Tránsito Municipal, Carlos Cipriano Delgado.

Dijo que hay instrucciones precisas de que en este mes de diciembre se redoble el esfuerzo, y la vigilancia, para así evitar al máximo los accidentes en la ciudad.

Comentó que la ciudad ha crecido y circulan más de 95 mil vehículos, y es imposible que no existan accidentes, y lo que se trata es de reducirlos, implementando planes de trabajo donde el conductor respete a la autoridad, y los límites de velocidad.

Agregó que el trabajo del departamento de Tránsito Municipal, es ofrecer vialidad, y orientar a los paisanos que arriban a este municipio, y ayudarles a que se dirijan a su lugar de origen con mayor facilidad.