Tuberculosis y ETS son comunes en la frontera

El investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) de Piedras Negras, Felipe Uribe Salas, dijo que la dinámica poblacional en las zonas fronterizas es afectada por el flujo migratorio y comercial, lo que requiere de un constante sistema de vigilancia epidemiológica.

El flujo migratorio de estas ciudades fronterizas es frecuentado por indocumentados que en su trayectoria pueden contraer enfermedades contagiosas, pero también hay camioneros y ferrocarrileros por ser importantes rutas de comercio para importación y exportación de mercancías y que interactúan con la población susceptible de esta región, mencionó.

Destacó que las acciones de consultas médicas a los migrantes por parte de la Jurisdicción Sanitaria Uno, se deben realizar siempre, en particular las fronteras por ser ruta migratoria obligada para introducirse de manera legal o ilegal hacia los Estados Unidos.

Indicó que el sistema de detección para atacar oportunamente las infecciones de todo tipo no solo de enfermedades de influenza o gastrointestinales sino también dengue, zika o chikungunya, tuberculosos, VIH/ sida, hepatitis, sífilis y una serie de padecimientos que por el flujo migratorio se manifiestan de forma especial en la región.

La Secretaría de Salud señaló las enfermedades contagiosas más frecuentes en las zonas fronterizas, como la tuberculosis y de trasmisión sexual, con el afán de tomar medidas preventivas instaló las Unidades de Especialidades Médicas (UNEME), y que deben atender a la población en general y la migración, concluyó.