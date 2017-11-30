Última visita de RMV

Este día, Rubén Moreira Valdez, hará su última visita a Piedras Negras como gobernador del estado de Coahuila, con el objetivo de inaugurar la Planta Potabilizadora III y un acueducto de 1.7 kilómetros de longitud.

La gira se realiza a un dia de que Miguel Riquelme Solís rendirá protesta de ley ante el Congreso del Estado, como gobernador constitucional, para posteriormente trasladarase a Villa Ferré, donde dará su primer mensaje como titular del Ejecutivo a los Coahuilenses.

La entrega de la Planta Tratadora y el acueducto por parte del gobernador saliente Ruben Moreira, está progamada a las 15:30 horas.

El gobernador Rubén Moreira, estará acompañado por los alcaldes Fernando Purón y la presidenta municipal electa Sonia Villareal Pérez, además de miembros de su gabinete.

Este acto protocolario será su cierre de sexenio, así como su última visita a Piedras Negras, ostentando el cargo como gobernador de la entidad.

La ceremonia se realizará en las instalaciones de la Planta III, ubicada en la colonia Mundo Nuevo, de esta demarcación.

El costo de la obra se estima en 120 millones de pesos, lo que garantizará el abasto de agua potable para la zona durante los próximos 40 años.

Hoy inauguran la Planta Potabilizadora III.