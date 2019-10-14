Unen oraciones en todo el mundo

Este domingo, en punto de las 13:00 horas, se llevó a cabo un rosario a nivel mundial a fin de pedir por la Paz, para que haya solidaridad con las personas más vulnerables, como son los pobres y los migrantes; además para que haya más unidad en la sociedad, manifestó el sacerdote José Guadalupe Valdés Alvarado.

Recalcó que es muy importante que haya unidad en las personas, así como también la oración del Rosario “que la Virgen María nos ha pedido que este día 13 se haga a las 13:00 horas”.

Explicó que este tipo de acciones crean conciencia en las personas, ya que se puede orar de manera individual o a través de un grupo de personas que se unan con un mismo fin, el que haya paz en la tierra, la cual es muy necesaria ahorita.

Finalmente recalcó que es muy necesaria la paz, la unidad y la solidaridad, sobre todo con los migrantes que al estar lejos de su país son muy vulnerables a cualquier situación de riesgo.