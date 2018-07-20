Unidades urbanas deben cumplir rutas

Piedras Negras, Coah.- En vacaciones disminuyen a la mitad las unidades circulando, pero el chofer tienen prohibido acortar o cambiar la ruta trazada, aunque deban pasar por escuelas y otros sectores donde hay menos pasaje por esta temporada, indicó Luis Alberto Gómez Zermeño, director de Servicios Concesionados municipales.

También deben cumplir con los horarios y tiempos estimados para cada viaje, ya que los usuarios deben estar seguros que pasarán por el lugar donde hay paradas oficiales.

Si bien la frecuencia de unidad baja en un 50 por ciento porque hay poco pasaje debido a la falta de escolares, el entrevistado aseveró que la atención y calidad del servicio no deben bajar.

Reconoció que los estudiantes ocupan casi la mitad del pasaje de los camiones urbanos, en la temporada de vacaciones, el número de unidades las restringen a la mitad en cada ruta.

Estas se reactivan paulatinamente una vez que ingresan los estudiantes de bachillerato y totalmente al inicio del nuevo ciclo escolar el 21 de agosto, expuso el funcionario municipal.

Todas las unidades bajan, dijo, actualmente se cuenta con 10 rutas y sus unidades contempladas, en algunas es hasta de 12 como por ejemplo, la ruta 4 y 5, y en estas últimas disminuyen hasta seis o siete por frecuencia durante el periodo vacacional.

En temporada ordinaria, cada día da servicio de transporte a 600 a 700 personas, y en la temporada vacacional puede disminuir hasta 300 personas por turno, detalló.