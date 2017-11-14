Uno de los asesinados en Iglesia Bautista radico en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS.- Ricardo Rodríguez de 64 años, quíén radicó por un tiempo en esta ciudad, fue uno de las personas asesinadas en una iglesia bautista en el condado de Wison, 40 millas de San Antonio, Texas.

Su nombre y el de su esposa Theresa de 64 años, aparecen en la lista de víctimas difundida por el departamento de Seguridad Pública de Texas.

Ricardo vivió por espacio de 5 años en Eagle Pass y recientemente se radicó en Sutherland Springs.

De acuerdo con gente que lo conoció, Rodríguez visitaba la ciudad con regular frecuencia.

Reportes de las autoridades de Texas, indican que la pareja fue abatida en el mismo lugar de los hechos, por David Patrick Kelly.