Vacíos socioafectivos catapultan embarazos entre los jóvenes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Generalmente o en muchas ocasiones la falta de atención, apoyo y orientación provoca que las niñas y niños busquen llenar esas carencias en relaciones que los llevan a embarazos tempranos, señaló el director de la Escuela Secundaria Técnica 5, Alfredo Larraga.

Agregó que si no en todos los casos, en su mayoría, los embarazos tempranos en los jóvenes no se trata de ignorancia, ya que ellos cuentan con la información necesaria para prevenirlos, si no por la necesidad de llenar el vacío socioafectivo.

"Los niños y las niñas siempre buscan con quien platicar y probar sus propias emociones en busca de alguien con quien juntarse para sentir afecto y llenar ese vacío que tienen en su interior", finalizó.