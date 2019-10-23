Van por vecino que atacó a perro

Roberto Suárez fue denunciado por los delitos de crueldad animal y amenazas, en hechos suscitados en días pasados en la colonia Cumbres.

Lucero Martín López se presentó en el edificio de la Fiscalía General del Estado para formalizar una querella.

Informó que el pasado miércoles 16 de octubre su vecino de nombre Roberto Suárez le disparó en una pata a su perro dejándolo herido, por lo que lo tuvo que llevar con un veterinario para que le hiciera curaciones, los hechos se suscitaron sobre la calle Crimea.

Indicó que al realizarle una reclamación por dicho ataque fue objeto de amenazas, por lo que vecinos se percataron de la situación, debido a que también han sido amenazados por la misma persona.

Señaló que realizaron el reporte a autoridades policiacas, pero no pudieron realizar la detención del responsable por que se encontraba dentro de su domicilio.

Comentó que es un vecino muy problemático que constantemente amenaza con dispararle a las personas ya que tiene arma de fuego en su casa.

Refirió que hasta los niños ha amenazado, por lo que acude a denunciarlo debido a que teme por su integridad y la de su familia.

Argumentó que los demás vecinos que radican sobre la misma calle también han tenido problemas desde hace tiempo.

Por su parte la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que el caso respecto a la agresión contra el perro se turnará ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos en Agravio de los Animales.