Vinculan a proceso a secuestradores

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que fueron vinculados a proceso Juana N., Catarino N., Diego N., y David N., presuntos responsables de secuestrar a Sonia N., en hechos suscitados en Piedras Negras.

Fidencio San Miguel Huerta padre de la joven secuestrada, informó que el pasado lunes se llevó a cabo la audiencia después de que se solicitó la duplicidad del término por parte de los imputados.

Indicó que la audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal y tuvo una duración de nueve horas aproximadamente.

Señaló, que el juez de control tuvo a bien vincular a proceso a los presuntos responsables por los delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro, lesiones y lo que resulte.

Comentó que fueron dejados en prisión preventiva otorgándose un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Refirió que los secuestradores son familiares y aun así se llevaron por la fuerza a su hija el pasado 10 de agosto de su domicilio ubicado en el sector Cumbres.

Argumentó que en la orilla del Río Bravo le dispararon en varias ocasiones y la arrojaron al agua siendo rescatada del lado americano, fue trasladada hasta la ciudad de Houston, Texas en donde recibió atención médica.

Manifestó que se encuentra satisfecho con la resolución dada por el juez, por lo que solo falta la detención de un quinto secuestrado, el cual ya está identificado, por lo que se girará una orden de aprehensión para su captura.

Mencionó, que el problema se registró en la colonia Cumbres por situaciones personales, estuvo a punto de terminar en tragedia, pero por fortuna su hija se está recuperando de las lesiones ocasionadas por los disparos que recibió.

Satisfecho por la resolución dada por el juez dijo estar el papá de la víctima Fidencio San Miguel Huerta, quien lamentó que los responsables fueran familiares.