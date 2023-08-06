Vinculan al ‘Tigrillo’ por homicidio de deportista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de realizar la audiencia a Alejandro “N” alias “El Tigrillo”, el fiscal regional, señaló que los hechos violentos que relacionan al acusado en la Región Centro con la muerte del deportista Nahúm Ortiz Anguiano, son verídicos.

El homicidio de Ortiz Anguiano ocurrió en octubre del año pasado cuando fue atacado a balazos, junto con su hijo, quien era un prospecto firmado por los Acereros.

“Todavía estamos en la etapa de investigación, está en curso un proceso inicial, el proceso de investigación de nosotros sí bien estaba avanzado, ahora nos lleva a replantear algunas cuestiones para adicionar lo que ya tenemos dentro de las investigaciones”, declaró Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General de Justicia.

Los hechos ocurrieron en el libramiento Carlos Salinas de Gortari a la altura de la colonia Colinas de Santiago, por donde circulaba un automóvil Ford Fusion color azul marino, con placas de circulación del Estado de Coahuila FCC-422-B, en él viajaban tres personas del sexo masculino.

Posteriormente, una camioneta les cerró el paso y disparó más de 15 proyectiles, dejando en el lugar y al interior del vehículo sin vida a Nahúm Ortiz Anguiano de 39 años de edad, destacado deportista monclovense.

Los otros acompañantes eran su hijo Nahúm Ortiz de 16 años, quien resultó herido tras el ataque, así como Marcos Isaías Saucedo, de 21 años.