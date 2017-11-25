Violan derechos de las internas: CDHEC

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió una serie de recomendaciones a directores de los Centros Penitenciarios de Torreón, Piedras Negras y Saltillos, tanto varoniles, femeniles, así como al Centro de Internación para Adolescentes.

Entre las recomendaciones se destaca mejorar las condiciones de higiene y limpieza en módulos para dormitorios, así como capacitación a los custodios y personal para el respeto a los derechos de los internos.

Las recomendaciones (93 al 100), fueron publicadas en la página oficial de la Comisión (CDHEC), donde puede leerse detenidamente todas las observaciones hechas por personal de las diferentes visitadurías.

En el caso del Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras, se solicitó mayor limpieza en el área de visita conyugal.

Así como aplicar la normatividad interna en materia de reclusión de las internas, con total respeto a sus derechos humanos y bajo ningún supuesto.

También una separación adecuada e integral de las internas en las áreas de indiciadas, procesadas y sentenciadas, con una clasificación criminológica de internas.