Votó el 60% del Padrón Electoral

Tras calificar como “bastante buena” la participación ciudadana en las elecciones federales, el vocal presidente de la Junta Distrital, José Juan Becerra Pineda, reconoció el trabajo de todo el personal que colaboró con el INE en esta labor cívica.

“La ciudadanía fue parte fundamental en este proceso y a ellos les damos un agradecimiento especial porque acudió a las urnas a manifestar su voluntad de poder votar por el determinado candidato o partido que correspondía a sus intereses”.

En este Distrito votó cerca del 60 por ciento, es decir 183 mil 165, de un listado nominal de 316 mil 626.

Becerra Pineda destacó la labor de más de 100 observadores que fueron acreditados en este Distrito, una cifra relativamente superior con respecto a otros procesos.

También resaltó el trabajo de los funcionarios que atendieron las mesas de casillas el día de la jornada electoral, sacrificando parte de su tiempo para esta labor cívica.

Finalmente felicitó al grupo de trabajadores de la Junta Distrital, ejecutivos, supervisores y funcionarios de campo que convencieron a los ciudadanos a salir a votar.