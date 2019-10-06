Zanjas abiertas y falta de alumbrado

Piden vecinos de la calle Higuera y Cedros de la colonia Palmas 1, a SIMAS arreglar la calle que dejaron abierta tras haber realizado trabajos de reparación de fugas, además de que se cuenta con alumbrado público deficiente.

Matilde Fernández Orona, vecina de la calle Higuera, señaló que en medio de la calle que hace esquina con calle Cedros, hace cerca de más de dos semanas, trabajadores del ayuntamiento o de Simas-Piedras Negras, realizaron unos trabajos en la calle, misma que rompieron el pavimento, y solucionaron el trabajo….

Después de haber terminado de romper la calle y arreglar el problema, señalaron que en menos de 24 horas llegaría una cuadrilla del ayuntamiento de Obras Públicas, para tapar el pozo que hicieron, dejando todo igual.

Mas de dos semanas han transcurrido, y la calle sigue en el puro medio el pozo, donde inclusive ya se han presentado problemas con automovilistas, que no alcanzan a distinguir la delgada cinta amarilla de “Precaución”, y han caído con todo y vehículo al pozo, presentándose daños en los carros, todo por culpa de los trabajadores del municipio, que abren una calle y dejan así por varios meses, cuando deberían de abrir, y terminar de trabajar y volver a cerrar….señaló.

Contamos con alumbrado público, pero este, señalaron los vecinos del lugar todas las noches falla, y a pesar de que se ha reportado, nunca vienen a repararlo….