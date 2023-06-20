Asolean y deshidratan un abuelitos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Deshidratados al estar expuestos a temperaturas calcinantes de 40 grados centígrados, terminaron varios adultos mayores que acudieron al Centro Integrador para recibir su tarjeta de Bienestar, los abuelitos y abuelitas se desvanecieron insolados en plena vía pública cuando esperaban su turno para ser atendidos.

Fueron paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana quienes brindaron atención pre hospitalaria a estas personas que perdieron el conocimiento al estar formados en el exterior del módulo soportando las inclemencias del tiempo.

Mientras tanto, las Servidoras de la Nación se encontraron en la oficina sin siquiera dignarse pedir el apoyo del ayuntamiento para buscar un lugar adecuado a fin de atender a los abuelitos y abuelitas.

Fue necesario que la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, se dirigiera al lugar al tomar conocimiento de la situación, brindando apoyo total a las personas de la tercera edad, apoyándoles con el transporte para ser trasladados al Teatro de la Ciudad “Agustín Isunza” donde les entregarían las tarjetas de bienestar.

“Ahí van a estar más cómodos y contarán con espacios dignos, climatizados además de transporte, expresaron la edil a los adultos mayores quienes le agradecieron abogar por ellos puesto que muchos optaron retirarse del centro integrados para no seguir permaneciendo bajo los rayos incandescentes del sol” .