Estaba joven inconsciente

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven identificado con el nombre de Juan Eloy N de 21 años de edad fue salvado de morir de hipotermia al localizarlo inconsciente y en estado inconveniente recostado entre la maleza en el barrio El Bajío.

Fueron oficiales de Seguridad Pública Municipal quienes atendieron el reporte de algunas personas que observaron al individuo en el solitario camino de Callejón “Los Novillos” situado sobre la calle Zamora con Ferrocarril.

Al responder a sus generales, el jovencito fue trasladado a su hogar donde lo recibió su familia observando la situación del obrero quien no recordó lo que le había ocurrido.

El muzquense, vestía camisa en color roja, pantalón de mezclilla color azul y sombrero, el cual dijo sentirse bien de salud, siendo trasladado finalmente al domicilio que habita.