Presentan planilla en la sección 38

SABINAS, COAHUILA.- Luego de reconocer que tanto las pensiones, como los servicios de vivienda y servicios de salud se encuentran con números rojos, Sergio Antonio Ramírez se presentó como candidato a suceder al secretario general Xicoténcatl de la Cruz en el Sindicato de maestros sección 38 del SNTE, envió un mensaje a todos sus compañeros maestros.

Acompañado de Lulú Arellano Guerrero actual secretaria técnica del sindicato y Andrés Alvarado López secretario de organización de la región carbonífera presentó la planilla “Unidad Institucional” que el próximo día 9 de diciembre participará en comicios para elegir al nuevo dirigente sindical durante los próximos 4 años.

Ramírez señaló que esta planilla desea darle continuidad al trabajo de Xicoténcatl de la Cruz, en donde ha habido avances y progresos sin embargo una agenda pendiente.

Manifestó que hace treinta años tenían en proporción 10 trabajadores activos por cada jubilado, en la actualidad 1.6 activos por cada jubilado, externó que por eso la insuficiencia de recursos, es desproporcionada la cifra, en cuanto a servicio médico dijo la aportación de 12 mil trabajadores brinda servicio médico a casi 50 mil personas.

El propósito dijo de esta planilla institucional es partir de una base clara y transparente para de ahí, participar y recuperar la confianza entre la dirigencia y la base.

Habló de obligar a las universidades como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Autónoma de Coahuila a pagar los adeudos millonarios de 80 millones de pesos que deben desde hace 5 años, pues han dejado de aportar.

Dijo que gracias a las aportaciones que ha hecho el gobernador Miguel Ángel Riquelme se han podido pagar las pensiones de los jubilados.

Descartó la idea de cobrar más aportaciones a los trabajadores, dijo primero tienen que trabajar en la transparencia, pues actualmente aportan el 13 de su salario y subirlos hasta un 18 por ciento es imposible, reconoció que hay un atraso importante en el pago del seguro del maestro para su retiro, cuatro años tienen sin pagar las semipolizas, porque el dinero que ingresa después de cubrir la nómina de este Instituto no alcanza para cubrir el total y después de la pandemia ya no fueron jubilaciones sino defunciones.

Externó que en el servicio médico también hay un déficit de 730 millones cada año, quien diga que puede resolver esto de la noche a la mañana miente dijo el sindicalista, de donde los van a sacar, por esto faltan medicamentos, material de curación, hay insatisfacción, médicos mal pagados.

En cuanto a la vivienda que antes era una de las prestaciones importantes del sindicato de la Sección 38, comentó que a diferencia del ISSSTE que tiene todas sus prestaciones en un solo instituto, en el magisterio no es así los recursos no se mezclan y son cuatro rubros que se tienen que solventar, en vivienda es el único rubro en que hay superávit, sin embargo un millón de pesos no es suficiente para préstamos para casas, sobre todo para quien menos gane.

Como solución ofreció hacer una reestructuración en todos los rubros tan solo en vivienda se requerirían 530 millones cada año para ofrecer a los trabajadores la oportunidad de adquirir una casa, en medicamentos se requieren 7 millones de pesos más mensuales para cubrir las clínicas del magisterio, además de pagar bien a los médicos.