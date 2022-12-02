Violencia psicológica Impera en hogares

SABINAS, COAHUILA.- Tras dar una conferencia a alumnos del TECNM en la región carbonífera sobre violencia de género, la subsecretaria para la igualdad y género en el estado Zulma Guerrero Cazares reveló que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2022, reconoció la violencia psicológica como la más común en los hogares, así como que no se ejerce tanto en la pareja, sino en la familia, de hermano a hermana, tío a sobrina, primo contra primo.

Sin embargo reconoció que hay diversos tipos de violencia además de la física y la sexual, como la económica y psicológica, manifestó que los derechos humanos atienden este fenómeno para la búsqueda de una vida digna y pacífica, con el fin último de ser feliz.

Durante la conferencia dejo claro a los jóvenes que no existen carreras para hombres y para mujeres, dijo las carreras son para quien tiene la capacidad quien cumpla con las materias y el programa educativo, externó que en ingeniería se cree que es un trabajo pesado, sin embargo no está vedado este campo para las mujeres.

Comentó que a través de esta plática con los alumnos en forma divertida y alegre les hizo saber que en ocasiones caemos en la cotidianidad de frases que se repiten en la familia, como que la mayor realización de una mujer es tener hijos, pero cada quien tiene sus metas, objetivos y escogerán el momento adecuado, habrá quien se esperará para dar a los hijos estabilidad económica para brindar a los hijos cierta preparación.

En los hogares tradicionalistas se escogen los colores para hombres y mujeres, azul y rosa respectivamente, también se hace alusión de que alguna mujer no sirve para el matrimonio porque piensa prepararse, educarse y salir adelante.

Expresiones como ¡Tenía que ser mujer! Cuando por alguna distracción una mujer comete alguna falta de tránsito, todo eso debe erradicarse para tener relaciones sanas.

Eso de que ¡los hombres no lloran! Es una costumbre muy arraigada, pero deben saber que pueden llorar y eso no afecta su masculinidad por eso la alta tasa de suicidio.

Finalizó, hay que ir detectando y desechando todo esto para tener relaciones sanas, y los jóvenes tarde o temprano van a ser responsables de sus hijos.