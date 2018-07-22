A empleada y un hermano Salvaje agresión de excandidata

NUEVA ROSITA COAH.- La excandidata a la alcaldía en el municipio de San Juan de Sabinas, Karina Treviño Robles y su esposo Gabriel Aranda fueron denunciados penalmente por lesiones, luego de agredir a una empleada de uno de sus negocios de decoración y posteriormente vapulear a uno de sus hermanos.

El primer incidente ocurrió cuando la empleada Elizabeth Martínez, fue agredida por Gabriel Aranda esposo de Karina, mientras la excandidata intentó dejarla encerrada en uno de los locales que se ubican en la calle Mariano Escobedo en la colonia Nuevo León.

Los familiares de la lesionada pasaron más de 5 horas esperando respuesta de las autoridades.

De esta primera agresión, la afectada intentó interponer una denuncia, pero después de casi 7 horas de permanecer en la Agencia del Ministerio Público, llegó a un acuerdo económico para “reparar el daño” con el Licenciado Arnulfo Cruz, abogado de Karina Treviño Robles.

Fue a través del pago de 60 mil pesos, con lo que esta primera agresión quedaría “resuelta” y sin repercusión legal, pero horas después Gabriel Aranda, esposo de Karina, vapuleó salvajemente al hermano de la empleada Elizabeth Martínez.

Aunque se trató de entrevistar a la víctima, no quiso hablar al respecto por temor a represalias, pero estos reprobables actos no tardaron en propagarse a través de familiares de los agredidos que lo hicieron público en redes sociales.

$60 mil Pagó Karina Treviño por la primera agresión.