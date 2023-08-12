Abren de nuevo “La Cascada”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con beneplácito turistas y visitantes de otros municipios arribaron la mañana de ayer al Parque Recreativo La Cascada, paradisiaco lugar ubicado en el Pueblo Mágico de Múzquiz el cual fue reabierto al público después de ser rehabilitado.

Gibrán Chacourt encargado de mantener en buenas condiciones dichas instalaciones, mencionó que de 5:00 am a 10:00 de la noche permanecerán abiertas al público las puertas del centro de esparcimiento familiar, sin embargo, el área de la alberca podrá ser utilizada de 10:00 de la mañana a las 18:00 horas.

Destacó que durante varios días el parque permaneció inhabilitado dado a algunos destrozos que personas ajenas ocasionaron en el lugar, siendo la propia alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra quien supervisó la rehabilitación que se hizo en La Cascada a fin de poder reacondicionarla y ponerla a disposición de la población en general, colocando nuevo sistema de bombeo de agua.

“Hoy el parque luce completamente limpio, se instalaron 15 tambos para depositar la basura y mantener limpias las instalaciones brindando una buena imagen a los turistas”, subrayó.

Cabe señalar, en los corredores fueron colocados los reglamentos con las indicaciones que tienen que seguir los visitantes que arriban al parque, destacando el funcionario público que el ingreso es completamente gratuito.