Afectó Covid-19 lectura en niños

SABINAS, COAH.- La pandemia sigue causando estragos en el aprendizaje de los niños de nivel primaria, principalmente en la lectura, los niños presentan un rezago importante debido a que no la practicaron con frecuencia durante las clases en línea.

La maestra Yamel Martínez García, titular del USEDER 205 turno vespertino señaló que atienden a niños de cuatro planteles educativos, la mayoría de los estudiantes presentan problemas de aprendizaje en todos los niveles.

Los maestros están haciendo hasta lo imposible para que los niños logren vencer este obstáculo educativo pero se requiere el apoyo de los padres de familia para que ayuden a sus hijos en su hogar con ejercicios de lectura y escritura.

Este rezago educativo lo combaten los maestros debido a que la mayoría de los 200 alumnos que cursan la instrucción primaria no saben leer ni escribir, debido a que durante el encierro por la pandemia los niños no le dieron importancia a las clases en línea y además no cumplían con tareas.

La maestra Yamel Martínez García, reconoció la labor titánica que hacen los maestros de las escuelas Amado Nervo, Adolfo López Mateos, Margarita Maza de Juárez y Benito Juárez en reforzar el aprendizaje en los niños que ya están por concluir su instrucción primaria.