Afectó crisis pago de pensiones alimenticias

NUEVA ROSITA, COAH.- La crisis financiera que atraviesan empleados de Altos Hornos de México, está afectando el pago de las pensiones alimenticias, desde hace dos meses se comenzó a ventilar las denuncias en los despachos jurídicos.

De todos es sabido que los empleados no están recibiendo su sueldo, por lo tanto no están entregando las pensiones alimenticias que estipuló un juzgado conceder a la familia, por lo tanto no pueden entregar los recursos económicos a sus hijos.

El abogado José Alfredo Galindo Galindo, señaló que la situación de las familias que reciben una pensión es grave debido que dejarán de percibirla hasta que el trabajador encuentre otro empleo para poder entregar la manutención, ya que la ley no los puede castigar por ese hecho.

Desde el momento en que el trabajador busque otro empleo es cuando se reintegrará nuevamente la pensión alimenticia, el sentido de responsabilidad de los padres de familia que otorgan una pensión buscarán la manera de apoyar a sus hijos.

"Ahora bien si la empresa Altos Hornos de México despidió a la mayoría de sus empleados, los trabajadores que otorgan pensión alimenticia tendrán que administrarse con el finiquito que les otorgue la compañía para que puedan cumplir con lo pactado por un juez".

Reconoció Galindo Galindo, que la situación se está tornando difícil, el fantasma del desempleo asola a la Región Carbonífera, lo que generará el cierre de más negocios que paulatinamente se está observando en distintos sectores de la población, sin contar los que ya no operan en el pasaje Merco y Centro Comercial.