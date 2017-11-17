Agradece apoyo de Gobierno Estatal

SABINAS, COAH.- Vanesa Reyes Rosas, dio su agradecimiento al Sistema Dif Estatal, ya que gracias al programa de implantes cocleares se vio beneficiado su hijo Rafael Flores Reyes, de tan solo tres años de edad.

La entrevistada mencionó que gracias a este programa implementado por el DIF estatal su pequeño hijo mejorará progresivamente su nivel de vida, con el implante coclear.

La madre del pequeño Rafael mencionó que durante todo el proceso el sistema DIF se hizo cargo de todos los gastos, mismos que son entre estudios, traslados así como la alimentación transportación y cirugía.

Reconociendo la entrevistada que con sus propios medios nunca hubiese podido ofrecer esta verdadera bendición para su hijo Rafael.

Por parte del coordinador de dicha dependencia Raúl Vara de Luna, mencionó que gracias a este programa dos niños fueron beneficiados en la región Carbonífera que con esta cirugía mayor tiene un costo cercano a un millón de pesos.