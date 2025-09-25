Alcaldesa Laura Jiménez premia a alumnos de primaria por su talento en bailes mestizos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Mediante evento celebrado en el Teatro de la Ciudad "Agustín Isunza", la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la entrega de reconocimientos a las y los alumnos de tercer y cuarto grado de la primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", quienes obtuvieron el Primer Lugar en el Concurso Estatal de Bailes Mestizos 2025, destacando en la categoría A.

Dicho acontecimiento reunió a estudiantes de diversas instituciones educativas y docentes, en una jornada que celebró el talento artístico infantil.

Durante la ceremonia, también se contó con la presencia de Fabiola González, directora de Educación Artística en la Subsecretaría de Educación del Estado de Coahuila, quien elogió el desempeño de los participantes.

"Los niños y niñas representan un verdadero talento artístico; es un honor para nosotros presenciar su crecimiento y logros", expresó la funcionaria estatal, subrayando el compromiso del gobierno estatal con el impulso a las expresiones culturales en el ámbito escolar.

La entrega de medallas y reconocimientos fue el momento culminante del evento, donde se destacó el esfuerzo y dedicación de los artistas participantes.

La alcaldesa Jiménez Gutiérrez felicitó personalmente a cada uno de los galardonados, resaltando que su triunfo no solo enaltece a Múzquiz, sino que también fortalece el tejido educativo y cultural del municipio. "Su pasión y disciplina son ejemplo para toda la comunidad", señaló.

Por su parte, Fabiola González enfatizó que este tipo de actividades contribuyen significativamente al desarrollo socioemocional de los estudiantes.

"Subirse a un escenario, dominarlo y avanzar desde concursos regionales hasta triunfar a nivel estatal, es parte de una estrategia educativa que empodera a nuestros niños y niñas", afirmó.

Añadió que estos logros reflejan el impacto positivo de las políticas educativas impulsadas por el gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

El Concurso Estatal de Bailes Mestizos se ha consolidado como una plataforma para descubrir y promover el talento artístico en las escuelas de Coahuila.

De esta manera, la participación destacada de la primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" reafirma el compromiso de Múzquiz con la formación integral de sus estudiantes, donde el arte y la cultura ocupan un lugar central en el desarrollo educativo.