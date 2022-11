Alimentan a los más necesitados

SABINAS, COAHUILA.- "El que no vive para servir, no sirve para vivir", es el pensamiento de los Caballeros de Colón quienes brindan un plato de comida caliente cada miércoles a mediodía en El Comedor de la Divina Providencia y la Casa del Peregrino, albergue siempre a disposición para las personas que no tienen donde guardarse de las inclemencias del clima, aun cuando todo el año ayudan, se preparan para las actividades que cada diciembre realizan para apoyar a quienes más lo necesitan dijo el gran caballero Luis Alfonso Ramos Pérez presidente del Consejo 45-59 de Sabinas Coahuila.

Señaló que en diciembre tienen un programa en una estación de radio local llamado "Campanitas Navideñas" el cual inicia el día cinco y concluye el 16, en este programa se hace un llamado a la población para que donen juguetes, colchas, despensas, más de 100 personas atienden en este comedor cada miércoles a la calle Constitución esquina con Acuña en la colonia Sarabia.

En el primer año de pandemia de Covid 19 lo suspendimos, dijo Luis Alfonso Ramos, tenemos ya varios años de llevar a cabo esta labor en el comedor, al ver la necesidad lo reanudamos en el segundo año de pandemia, pero para llevar, antes los pasábamos al salón y ahí les damos.

Cada miércoles se forma una larga fila en el Comedor de la Divina Providencia. El albergue La Casa del Peregrino está habilitado para dar un techo a quienes necesiten guardarse de las inclemencias del clima invernal.

Agregó que la estación de radio les otorga una hora gratis de programa porque sabe que es para beneficio de la gente, antes de Navidad el día 21 les damos una comida bien cargada para llevar, como tipo posadita.

Indicó que el día 23 de diciembre les traen su despensa para que el 24 pasen bien la navidad, en esos días viene más gente de otras colonias a todos se les atiende, también entregamos en las iglesias, como la Parroquia de Guadalupe, San Martín de Porres, la Parroquia de Guadalupe de Agujita e iglesias en Progreso y Juárez Coahuila.

Y el refugio La Casa del Peregrino está habilitado para esta temporada invernal, dijo es cuestión de coordinación con el municipio, ellos se encargan de atender a las personas, nosotros proporcionamos las instalaciones, ellos traen los alimentos, 12 camas, para hombres e igual número en cuarto de mujeres.

Por ultimo hizo un llamado a quien quiera pertenecer a Caballeros de Colon para que se integren al servicio, solo tienen que ser católicos mayores de 18 años, personas que les nazca la caridad el ayudar al prójimo, si sabemos que hay algunas personas que ofrecen ayuda, nosotros practicamos la caridad, unidad y fraternidad, principalmente.