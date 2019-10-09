Alistan el festival del Día de Muertos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Director de Teatro Urbano Múzquiz informó que se encuentran preparando el festival del día de muertos que tendrá lugar en la plaza principal, con fecha aún por confirmar.

Marco Chávez Cervantes, mencionó que con el apoyo del Ayuntamiento de Múzquiz, así como Museo de Historia, Casa de la Cultura, e instituciones como El Tecnológico de Múzquiz, se estará celebrando a los fieles difuntos con una serie de actividades.

Dicho festejo iniciará con un desfile de catrinas, posteriormente un concurso de las mismas, y se tendrá en exhibición el tradicional altar de muertos el cual no será en honor a alguna persona, sino que hará mención a las tradiciones del pueblo mágico, e incluirá el monologo aprecia lo que tienes.

Más de 50 personas incluyendo el equipo de Staff estarán efectuando esta celebración, la cual se espera sea un éxito igual que en el 2018 donde cientos de familias, salieron a pasear caracterizados.