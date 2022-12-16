Amadrina Diana Haro a grupo de abuelitos

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, agradeció la distinción que le hicieron los adultos mayores del comedor “Santa Cruz”, ubicado en las antiguas instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia, quienes la nombraron su madrina vitalicia y aprovechó para convivir la mañana de este viernes en una posada donde les entregó también algunos presentes a cada uno de ellos. En el lugar estuvo presente el coordinador Regional del DIF, Carlos Boone Godoy, los regidores comisionados Laura Iribarren Garza, Elsa de la Cruz Villarreal y Carlos Jiménez, así como la directora del DIF en el municipio, Luz Elena Dávila Viramontes, entre otros.

“Siempre es un gusto; ellos me invitaron y es muy grato compartir con los adultos mayores, con mucha satisfacción les digo que me pidieron que fuera la madrina quienes vienen todos los días al comedor y nosotros hoy convivimos con entusiasmo que se contagia porque tienen mucha vitalidad y energía”, señaló la alcaldesa.

Les entregó algunos presentes con los mejores deseos en estas fiestas decembrinas que se avecinan para su hogar y sus familias. "Nos platican que anhelan que llegue la fecha para poder reunirse y eso es una motivación", añadió.

Añadió que les entregó algunos presentes con los mejores deseos en estas fiestas decembrinas que se avecinan para su hogar y sus familias. “Es un ambiente muy bonito; para mí en lo personal representan mucho los adultos mayores pues ellos nos comparten sus experiencias de vida, las alegrías y estamos celebrando hoy está posada”.

Agregó que se conforman algunos grupos nuevos, adicionales a los de los comedores, como son las esferas ciudadanas que se integran para mantenerlos siempre animados, exhortarlos que cuiden su salud, que disfruten de la convivencia y añadió que se mantienen tanto el Estado como el municipio de manera coordinada con una serie de programas acciones y actividades donde ellos socializan, juegan lotería, hacen manualidades y todo eso es muy satisfactorio.

Dijo que siempre van de la mano con el gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, a través del Desarrollo Integral de la Familia en Coahuila que preside la señora Marcela Gorgón de Riquelme y aquí en la Región Carbonífera con el coordinador regional Carlos Boone Godoy.