Ansían llegue El Banquetazo

SABINAS, COAHUILA.- Los negocios medianos y pequeños del centro de la ciudad y otros de la ciudad se han sumado para participar este día en el Banquetazo Comercial 2022, esta es una fecha que esperan con entusiasmo, también la ciudadanía quienes adquirirán sus productos para la temporada navideña que se avecina, la compra local se fortalece y la economía regional también.

El presidente de la Cámara Nacional Servicios y Turismo de Sabinas Gregorio Garza Balli ha destacado la colaboración de la administración de la alcaldesa Diana Haro Martínez quien aportará un vehículo último modelo el cual se rifará el día 6 de enero para los clientes que participen hoy con sus compras, además de que ese día se rifaran muchas otras cosas y se partirá la mega rosca más un festival de Día de Reyes.

En este sentido dijo se fortalecen las medianas y micro empresas, las cuales son las mayores generadoras de empleos a la población y con el aumento en sus ventas podrán cumplir con sus compromisos como es la entrega de aguinaldo a sus trabajadores, aun cuando han atravesado por varias crisis como son la crisis del carbón y la pandemia recientes.

Destaco que las empresas que participan en el “Banquetazo Comercial” “Todos los comercios aquí en Sabinas pertenecen a gente de la localidad, de conocidos, familiares y en esta fecha, este tipo de programa es muy importante para todos ellos a fin de poder cumplir con sus compromisos laborales”.

Por esta cercanía están comprometidos a ofrecer buenas ofertas y productos de la mejor calidad, para que lo aprovechen quienes ya recibieron su aguinaldo, pueden también optar por separar los productos para cuando les lleguen estas prestaciones.

Reconoció al “Banquetazo Comercial” como un evento anual que fortalece la economía de la región carbonífera y en esta edición número 20 no será diferente, a la vez que se fortalecen las empresas locales.