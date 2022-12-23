Anuncia alcaldesa obras para 2023

Sabinas, Coahuila.- A punto de concluir 2022, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez, señaló que después de cumplir con algunos aspectos, como es el pago de un crédito adquirido con anterioridad y varios retos que surgieron este año, ya se programan algunas acciones y obras, entre otras la adquisición de unidades de recolección de basura a efecto de que sea más eficiente este rubro.

"Tenemos muchos proyectos al entrar a un nuevo año. 2022 fue de grandes retos que enfrentamos, lo que nos limitó el cumplir más de lo que hubiésemos querido, pero satisfecha con lo logrado; en 2023 será mayor la inversión y nos aplicaremos más en lo que respecta a bacheo, pavimento y eficientar la recolección de basura", dijo la alcaldesa. Pidió que, como ciudadanos responsables cuidemos también nuestro entorno.

Queremos aplicar -dijo- una normativa para que el ciudadano nos ayude y, evitemos todos juntos los basureros clandestinos que de pronto se detectan en las colonias; "requerimos de ellos, que sean responsables, que cuidemos porque a todos nos gusta vivir en áreas adecuadas, en buenas condiciones y estaremos al pendiente para que eso suceda".

Dijo que éste viernes en sesión de cabildo, presentó la tesorera municipal los estados financieros del mes de noviembre mientras que la contralora hizo su informe cumpliendo con esa disposición. "En asuntos generales hablamos de inversiones, también acerca de los señalamientos que hace la ciudadanía y, reconocemos el compromiso del personal de servicios primarios que está al 100% entregados a lo que hace a pesar de las inclemencias del tiempo y las situaciones que pueden surgir, que son inconvenientes", dijo que se ha incrementado la basura debido a la presencia de visitantes pero, reconoció el compromiso del personal.