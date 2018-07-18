Anuncia el PRI renovación total

Sabinas, Coah.- El PRI entrará en próximos días en un proceso de renovación que va desde los seccionales hasta la misma dirigencia estatal del partido, anunció el presidente del Comité Directivo Estatal, Rodrigo Fuentes Ávila.

Al participar en la entrega de constancia que acredita como regidores a Enrique Ibarra Tamez, Pedro Aguirre Cárdenas, Edith Maldonado González, Raúl Hernández Almaraz, así como a Carmen Campos, llamó a la militancia a mantenerse cercanos a la gente.

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“Necesitamos regresar a nuestro origen”, expuso Fuentes Ávila, “a la asamblea pura, a estar cerca de los ciudadanos a escuchar sus necesidades”.

Al tiempo, anunció que su partido entrará en próximas fechas en un proceso de renovación democrática que incluirá desde la célula básica de su estructura hasta la dirigencia del Comité Directivo Estatal.

“Hay que retomar las propuestas de la gente, que Coahuila siga siendo el mejor PRI del país no es obra de la casualidad”, subrayó, “es fruto del trabajo de nuestra militancia, continuemos trabajando cada día mejor”.

En municipios como Sabinas, donde el PRI será oposición, Rodrigo Fuentes convocó a sus regidores a ser una oposición responsable, un bloque que coordinará Enrique Ibarra que deberá responder a las necesidades de los ciudadanos.

“Nosotros, como Comité Directivo estaremos atentos, no los dejaremos solos, para que cumplan esos compromisos hechos con los ciudadanos”, dijo “hoy más que nunca nuestro partido nos ocupa”.