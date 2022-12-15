Anuncia MARS nueva inversión de Lennox

Saltillo, Coah.- Con el anuncio de una nueva inversión de la empresa Lennox Internacional por 150 millones de dólares, que generará 700 nuevos empleos formales, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís declaró que Coahuila cerrará 2022 con un gran dinamismo comercial e industrial, resultado de sus condiciones de seguridad y las ventajas competitivas que se han logrado, junto con los positivos indicadores de desarrollo, crecimiento económico y bienestar que se han impulsado durante su Gobierno.

“Coahuila cierra el año 2022 a la delantera de las transformaciones del País y como referente nacional de avance productivo”, aseguró.

El anuncio de esta nueva inversión, que beneficiará a Coahuila y particularmente a la Región Sureste, donde desde hace 15 años se estableció Lennox Internacional, lo dio el Mandatario estatal este jueves en Palacio de Gobierno, acompañado por los directivos de la firma, el Director de la División Comercial, Frederick Baker; el Director de Operaciones, Ricardo Anaya, y el alcalde José María Morales Padilla, a quien le reconoció el trabajo fructífero y conjunto que ha hecho por impulsar y mejorar Ramos Arizpe, municipio que por su gran auge de crecimiento se ha convertido en “la capital industrial de Coahuila”.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Al destacar que continúan las buenas noticias para la entidad en materia de inversiones y los indicadores económicos mantienen su tendencia de ascenso de cara a 2023, último año de su Gobierno, Riquelme Solís manifestó su agradecimiento a esta empresa, y al mismo tiempo a todos los inversionistas nacionales y extranjeros que al venir a Coahuila han demostrado su confianza, lo que es motivo de orgullo.

“Lennox ha escrito con Coahuila una historia de éxito desde hace 15 años. La primera planta inició operaciones en 2008. Le siguió una segunda planta en 2014. Durante mi Administración, en 2021 sumó una tercera más, y ésta inversión que anunciamos ahora corresponde a una nueva línea, por el orden de los 150 millones de dólares, y generará un estimado de 700 nuevas fuentes de trabajo.

“En suma, la inversión total de Lennox desde su llegada a nuestro territorio asciende a 330 millones de dólares”, explicó el Gobernador.

Como referencia adicional respecto a la importancia de la inversión, destacó que Lennox Internacional es un proveedor mundial en el mercado de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración.

Entre 2018 y 2022, Lennox es el quinto lugar con mayor monto en proyectos de inversión en Coahuila.

Hizo ver que las estrategias por la seguridad, sustentadas en la coordinación policial con las Fuerzas Armadas, son modelo de referencia nacional.

“Y ha sido gracias a la mutua y respetuosa colaboración entre los Poderes, que prevalece el Estado de Derecho, la gobernabilidad y los equilibrios sociales entre empresarios, trabajadores y sindicatos, año con año a través del “Pacto Coahuila”, aunado a que las políticas que se impulsan, favorecen a la industria, el comercio y los servicios”, puntualizó.

Riquelme Solís dijo que su Gobierno está sumado con los 38 ayuntamientos en una alianza dedicada a fortalecer la infraestructura para el desarrollo, la movilidad eficiente y la calidad de los servicios para la industria.

“Asimismo, en las cinco regiones de la entidad impulsamos la diversificación económica que nos permita fortalecer la planta productiva y ampliar las oportunidades de trabajo y desarrollo en todos los sectores”, mencionó.

Miguel Riquelme dijo que estamos en una fase crucial de consolidación de la plataforma productiva: “A la par de impulsar la continuidad de las vocaciones industriales, generamos la creación de nuevos clústers que marcan el futuro del desarrollo de Coahuila, y empresas como Lennox demuestran el gran potencial que tienen las empresas en Coahuila para hacer realidad sus proyectos de expansión en una gran variedad de giros, productos y los sectores como el automotriz, energético, eléctrico y de energías renovables, entre otros”.

Al citar el importante flujo de inversiones que en estos cinco años de su gobierno han llegado a la entidad, el Gobernador refirió que en el transcurso de 2022 se han concretado 34 proyectos de inversión, es decir, un promedio de tres nuevas empresas por mes, y con Lennox suman un total de 191 nuevos proyectos de inversión, con un monto de 10 mil 234 millones de dólares.

En el evento también estuvieron el Secretario de Economía de Coahuila, Claudio Mario Bres Garza, y el presidente de Parques Industriales Amistad, Marco Ramón Aguirre.