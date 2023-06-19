Anuncia Miguel Ángel Riquelme expansión de Exa Industrial

Torreón, Coahuila.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por el Alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, anunció la expansión de la empresa Exa Industrial, la cual invertirá 56 millones de dólares en el proyecto, evento donde destacó que el equilibro entre los tres Poderes ha permitido avanzar a la entidad.

Exa Industrial se dedica al ramo de manufactura de autopartes y fabricación de semirremolques.

El Mandatario estatal reconoció que la coordinación y trabajo entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son pieza clave para prosperar de manera progresiva, pues no existe otra fórmula que el equilibrio en ellos, y que eso es lo que se ha probado en Coahuila.

Riquelme Solís agradeció a la familia Cassani por la inversión y les reconoció su empuje; agregó que la inversión es factor de certidumbre, credibilidad y de un ambiente próspero para la industria que se asienta en La Comarca Lagunera.

Señaló que en 164 días termina su Gobierno, pero afirmó que deja una zona con potencia para los siguientes años.

“Recibí una Laguna que me decía que no había parques industriales, y hoy tenemos parques para el futuro”, dijo.

Mencionó que hoy se tiene la certeza que se puede continuar así, pues el próximo Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, apuntará por la paz laboral.

“La fórmula la generamos entre nosotros, a raíz de la pandemia nos provocó direccionar y enfocar nuestras políticas públicas para generar mayor certidumbre”, dijo.

Por su parte, el Director General de la empresa, Enrique Martínez Cassani, afirmó que han sido 50 años de dedicarse a este sector, y que han tenido que brincar mil vicisitudes, pero que es la suma de Torreón y Matamoros lo que los tiene aquí: “Sin ustedes no somos nada, y sumándonos a la gente del Gobierno podemos salir más rápido adelante”.

Expresó que a raíz de este Gobierno han adquirido confianza, que ahora saben que la estafeta será por la misma convicción del gobierno, y que es el único Estado que tiene esa seguridad: “Hemos vivido situaciones políticas muy fuertes y todo lo hemos pasado; gracias gobernador Miguel Riquelme porque nos has puesto una tierra fértil”.

El Presidente Municipal de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, dijo que este día viene a marcar un antes y un después en cuanto al desarrollo económico del Ayuntamiento que gobierna.

“En La Comarca Lagunera, con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, se ha construido la certeza jurídica en más de mil hectáreas para uso industrial, lo que es muy significativo para el desarrollo de nuestro Municipio y de La Laguna”, señaló.

En su intervención, Claudio Bres Garza, Secretario de Economía del Estado, subrayó que esta es la inversión 41 que se anuncia en estos cinco meses y medio de 2023, y cerrarán el semestre con un total de 43.

“A La Comarca Lagunera le irá a ir muy bien; hoy celebro que ya hay inversiones, que se están construyendo tres parques industriales y cada uno garantiza la llegada de más empresas”, mencionó.

Comentó que el esfuerzo que se haga en los últimos meses de la Administración de Miguel Riquelme seguirá siendo el parteaguas para los siguientes años.

En este anuncio de expansión, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT), estuvieron presentes, además, José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal; Raúl Onofre Contreras, diputado local, y Sandra Martínez Soltero, Directora de Finanzas de Exa Industrial, así como funcionarios públicos estatales y municipales.