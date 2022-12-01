Anuncia Sabinas Caminata Guau

Sabinas, Coahuila.- La administración municipal 2022- 2024 Sabinas, compromiso de todos, invita a la ciudadanía en general a dos eventos con causa que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de diciembre con objetivos muy específicos: uno de ellos es el de llevar regalos a los niños y, el segundo, es hacer feliz a un perrito de la calle en el marco de la agenda de actividades decembrinas que han sido programadas para estas primeras semanas del mes.

La alcaldesa Diana Haro Martínez señaló que ambos eventos como es la caminata guau navideña y el Fridas christmas run & bike arrancarán prácticamente de forma simultánea en la plaza principal a las 9 de la mañana del domingo 4 de diciembre.

En el evento donde participan mascotas pueden asistir vestidos con prendas navideñas ya sea gorrito de Santa y hasta del Grinch y, para lograr el objetivo de hacer feliz a un perrito de la calle pueden disfrutar de este paseo junto a su mascota y donar croquetas o material de limpieza que serán repartidos entre los centros de resguardo caninos existentes; también habrá aplicación de vacuna antirrábica, desparasitación y pipeta contra garrapatas.

A su vez el Fridas, corre o pedalea, invita a sentir la magia navideña con la salida de la plaza principal en su bicicleta o a pie.

El registro ya está en marcha e incluye kit con medalla, gorro navideño y convivencia familiar. Para la inscripción debe llevar un juguete nuevo o usado en buenas condiciones y para más información pueden comunicarse al teléfono 8611261850.

La administración municipal invita a que encendamos juntos la alegría de la Navidad y estos dos eventos con causa, además, llevan un objetivo que es el de ayudar.