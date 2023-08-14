Anuncian retiro para las mujeres

NUEVA ROSITA, COAH. Los días 26 y 27 de agosto, se llevará a cabo un retiro espiritual de sanación exclusivo para todas las mujeres de la Región Carbonífera, el evento lo organiza la parroquia de Guadalupe, el costo para las asistentes será de 150 pesos.

El retiro de sanación “Amadas”.se llevará a cabo en un salón donde están invitadas quinientas mujeres de la Región Carbonífera sin importar a que religión pertenezcas lo importante es sanar tu corazón

El sacerdote José Luis Hernández Bermea, párroco de la iglesia de Guadalupe, invitó a las mujeres a tener un encuentro con Dios y sanar heridas del pasado y del presente, serán predicadoras foráneas y locales las que impartirán los talleres dedicados exclusivamente para las féminas.

La invitación es para mujeres de 15 años en adelante, los boletos ya están disponibles en las parroquias de Guadalupe de Nueva Rosita y Sabinas, con un valor de 150 pesos por ambos días, y el cupo es limitado.

El retiro espiritual del sábado inician de 9.00 de la mañana a 16 horas y el domingo en que culmina el encuentro será de 9.00 horas para concluirlos a las 15.00 horas, se espera una gran concurrencia de mujeres a este retiro espiritual exclusivo para ellas.