Apoya IMSS a independientes

En beneficio de los trabajadores independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila implementa el esquema integral de Seguridad Social simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de este sector de la población.

La Jefatura de Afiliación y Cobranza dio a conocer que a través del Programa Piloto de Personas Trabajadoras Independientes, los usuarios cuentan con la posibilidad de acceder a un esquema de seguridad social aplicable a ellos, como el seguro de Enfermedad y Maternidad, Riesgos de trabajo, Invalidez y Vida; de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como de Guarderías y Prestaciones Sociales.

El jefe del departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, informó que el proceso de inscripción se efectúa a través del portal www.imss.gob.mx para lo cual es indispensable proporcionar Número de Seguridad Social (NSS), CURP, informar su ingreso mensual y ocupación, aceptar los términos y condiciones, y con ello el sistema genera el comprobante de inscripción y la línea de captura para el pago.

Los pagos deben realizarse a más tardar el día 20 de cada mes, para iniciar el aseguramiento en el primer día del mes siguiente. A partir de dicha fecha el asegurado titular y sus beneficiarios legales podrán darse de alta en la Unidad de Medicina Familiar que les corresponda, y podrán acceder a la cobertura de seguridad social que ofrece el IMSS.

Precisó que de este esquema podrán hacer uso como beneficiarios legales: cónyuge o concubina(rio); hijos; y/o padre y madre.

Llamó a los interesados a ingresar a la plataforma del IMSS para conocer más detalles sobre el mismo o solicitar informes a través de la línea 800 623 2323.