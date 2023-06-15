Apoya Múzquiz a negros mascogos

MÚZQUIZ, COAH. - La alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, hizo entrega de un apoyo económico de 5 mil pesos al comité organizador de las fiestas anuales de los Negros Mascogos en el Ejido Morelos.

La entrega, se realizó a José Juan Hidalgo Vázquez Comisariado Ejidal de la Tribu Negros Mascogos quien agradeció todo el apoyo que han recibido por parte de la primera autoridad para la realización de sus festejos.

“Para mi es un gusto y un honor poder apoyarlos para la realización de sus festejos, más me siento honrada por la invitación que me hicieron para estar con ustedes como invitada de honor, claro que vamos a estar por ahí y cuentan con todo mi apoyo” dijo la alcaldesa.

Para este evento, se realizará una cabalgara que terminará con una comida, posteriormente un jaripeo y baile popular para que todos disfruten de este magno evento.

Celebran el 19 de Junio que en Estados Unidos es conocido como Juneteenth, porque sus antepasados fueron unos valientes guerreros los cuales lucharon, por darles un lugar donde pudieran vivir en paz el cual fuera un lugar seguro.

Por tal motivo también se unen a esta gran celebración del Día de la libertad de la Esclavitud de 1865 el cual fue promulgado por primera vez en Galveston, Texas.

Su presencia en nuestro Pueblo Mágico es de suma importancia y orgullo.