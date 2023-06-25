Apoya Tania a jardín Niños

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estudiantes de preescolar del jardín de niños “Niños Héroes” recibieron de manos de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra un apoyo económico para fin de cursos.

La edil recibió a los alumnos en la Presidencia Municipal donde los pequeños estuvieron acompañados de sus madres de familia que agradecieron dicho beneficio a la primera autoridad del Municipio de Múzquiz.

Recalcó la edil el apoyo irrestricto que brinda a la educación por lo cual añadió -seguirá siendo la administración municipal 2022-2024, aliada de estudiantes de cada plantel educativo-.

Cabe señalar, con anterioridad las madres de familia junto con autoridades del jardín de niños que dirige el profesor, Mauricio Antonio Toledo Cortés realizaron la petición a la presidenta para que los apoyara con recursos económicos, obteniendo una respuesta favorable y de esta manera poder concluir con una serie de actividades de fin de cursos, lo cual hoy en día agradecen a la autoridad municipal.