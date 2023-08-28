Apoya Trinity con útiles escolares

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el firme propósito de apoyar a la economía familiar en este regreso a clases, la empresa Trinity Rail, hizo entrega de paquetes de útiles escolares a madres de familia de los grupos vulnerables del DIF Municipal.

Marisol Montemayor Vázquez y Cinthia Farías Vázquez, de la empresa Trinity, estuvieron en esta localidad haciendo entrega de kits de útiles escolares que serán de gran ayuda para los hijos de las beneficiarias.

Dentro del programa de empoderamiento a mujeres madres de familia llamado “Mujeres Trinity”, y en colaboración con el DIF San Juan de Sabinas, a través de la Instancia Municipal de la Mujer y del grupo de discapacidad, es cómo surgió esta donación de útiles escolares, con lo que brinda alivio para las familias más necesitadas de la ciudad.

Las representantes de la empresa Trinity Raíl, señalaron que este esquema de beneficio va dirigido a las clases más desprotegidas del municipio, porque se pretende que todos los niños asistan a clases y no tengan que interrumpir su formación académica por falta de recursos económicos.

Reiteraron que seguirá trabajando a conciencia para entregar beneficios a todos los sectores de la población, acorde con la política social de la empresa Trinity Rail que tiene para los trabajadores de este municipio de San Juan de Sabinas.

Esta acción tiene el objetivo primordial de brindar el apoyo necesario para que los infantes no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos y de esta forma aminorar el gasto que deben erogar los padres de familia para este ciclo escolar.

Por su parte, las representantes de Trinity refrendaron la confianza de la empresa en el trabajo de la presidenta del DIF municipal y confirmaron su disposición a seguir colaborando en os programas asistenciales del organismo.

En este acto, simbólicamente se entregaron diez paquetes escolares, para posteriormente hacer lo propio con el resto de las beneficiarias en los próximos días.