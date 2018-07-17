Apoyan a personas con discapacidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En coordinación con el DIF Coahuila, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Múzquiz, hizo entrega de andaderas, sillas de ruedas y bastones, en favor de personas con discapacidad motriz en varias de las comunidades enclavadas en este municipio.

La Dra. Zaide Habib Castillo, presidenta del sistema DIF en Múzquiz, dijo que estos beneficios forman parte de la política social que se aplica a través del sistema que preside en Coahuila, la señora Marcela Gorgón de Riquelme.

Raúl Vara de Luna y Zaide Habib participaron en la entrega de beneficios.

Para la entrega de estos apoyos que se llevaron directamente a los beneficiados de comunidades como Barroterán, Las Esperanzas, y Palaú, se contó con la participación del coordinador regional del sistema DIF, Raúl Vara de Luna, responsable de la ejecución de programas del DIF Coahuila en esta zona.

Dijo que para evitar el traslado de los beneficiarios, quienes tienen dificultad para trasladarse a la cabecera municipal, se decidió realizar un recorrido por cada una de las comunidades donde se haría la entrega de los beneficios.

Explicó que aunado a la solicitud de aparatos y equipos destinados a las personas con alguna discapacidad motriz, también destaca la petición de aparatos auditivos, incluso la demanda de prótesis es otro de los requerimientos.

Finalmente dijo que el trámite de este tipo de beneficios se pueden seguir realizando en favor de personas que así lo requieran, por ello invitó a la ciudadanía para que se acerque al DIF, donde pueden buscar este tipo de apoyos.

Entregaron una silla de ruedas.