Apoyan en asignación de escuelas

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Presidencia Municipal de Ramos Arizpe habilitó un módulo especial para facilitar a padres de familia información y trámites sobre la asignación de escuela para el próximo ciclo educativo 2023-2024.

A partir de este lunes, la Secretaría de Educación en Coahuila dio a conocer el plantel asignado para los nuevos alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Como cada año, el gobierno municipal apoyará a las familias ramosarizpenses con el módulo que sirve de enlace con la dependencia estatal a fin de que no tengan que trasladarse a las oficinas en Saltillo.

“Ya desde este lunes contamos con personal de la Secretaría de Educación que nos está apoyando para informar a los padres el plantel en el cuál hayan quedado sus hijos, en los casos de que no cuenten con internet; también para revisar si es necesario hacer algún trámite de cambio de escuela en casos como aquellos donde hay ya un hermano en el plantel deseado”, explicó Tomás Gutiérrez Merino, secretario de Desarrollo Social municipal.

Los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el servicio estará disponible hasta el 23 de junio.

“El propósito es facilitarles aquí la información y que si deben hacer alguna solicitud desde aquí mismo lo hagan, que no tengan que ir hasta Saltillo. Toda la atención es gratuita”, destacó el funcionario.

Se estima que, en cada ciclo, alrededor de 400 padres de familia solicitan el apoyo de este módulo para diversos trámites.