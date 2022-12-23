Aprueba cabildo segundo informe

Sabinas, Coahuila.- En sesión de cabildo realizada este viernes 23 de diciembre presidida por la alcaldesa Diana Haro Martínez, lograron la aprobación del segundo informe cuatrimestral así como los estados financieros del mes de noviembre y, el informe detallado de los bienes municipales; lo anterior con la participación de la tesorera Municipal, María Mayela Cárdenas González y la contralora Rosalba Fuentes Pérez.

1 / 3 De forma detallada se dio un informe de los bienes municipales con fundamento en el artículo 129 del código municipal. 2 / 3 Se presentara el dictamen correspondiente al informe mensual del mes de noviembre, lo que fue aprobado por el cabildo. 3 / 3 ❮❯

El primero de los puntos expuestos fue el de la contralora Rosalba Fuentes Pérez, con la finalidad de cumplir el artículo 132 del código municipal, al poner en consideración el segundo informe cuatrimestral que fue aprobado por los ediles. De igual forma la tesorera María Mayela Cárdenas González puso a consideración del ayuntamiento la solicitud para que, a través de la comisión de hacienda, patrimonio y cuenta pública, se presentara el dictamen correspondiente al informe mensual del mes de noviembre, lo que fue aprobado por el cabildo.

De forma detallada se dio un informe de los bienes municipales con fundamento en el artículo 129 del código municipal para dar paso a los asuntos generales, con el tema principalmente de la recolección de basura que se incrementa con la presencia de visitantes.