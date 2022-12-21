Aprueban dictámenes de la Comisión de Finanzas

Saltillo, Coahuila, 21 de diciembre de 2022 .- Durante la vigésima sesión ordinaria del Congreso del Estado de Coahuila, se aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Finanzas, uno de ellos por el que se autoriza al Estado de Coahuila al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública estatal, operación mediante lo cual se busca implementar mejores condiciones de tasas de interés, sin que esto implique una nueva deuda ni ampliar el plazo de la misma, y por otro lado se aprobó el dictamen con relación a un oficio enviado por el municipio de Saltillo, donde solicita la validación del acuerdo aprobado por el ayuntamiento, para que se autorice a celebrar un Contrato de Concesión para la prestación del servicio público de rastro municipal, con objeto de mejorar la calidad de la prestación del servicio público del mismo, aumentar la salubridad de los productos y ahorrar recursos.

En relación al dictamen por el que se autoriza al Estado al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública, el diputado Jesús María Montemayor Garza, coordinador de la Comisión de Finanzas, explicó durante su intervención en tribuna que: “Lo que se propone en este dictamen no le autoriza un monto de deuda nuevo al Ejecutivo...no hay movimiento ni aumento del monto (de la deuda); tampoco hay capitalización de los intereses sobre el monto actual, sino lo que estamos autorizando en este dictamen es que se pueda salir a buscar mejores condiciones y mejores tasas o sobre tasas de interés” explicó el diputado.

Asimismo, durante la discusión del dictamen se realizó la reserva de dos artículos, uno de ellos “Para dejar muy preciso y muy acotado que tampoco se está dando una autorización a un aumento de vigencia de los contratos que actualmente se tienen” agregó el diputado.

Con relación al dictamen mediante el cual se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, para autorizar a celebrar un Contrato de Concesión del Servicio Público de rastro municipal, por un plazo de hasta 20 años, previa Licitación Pública Nacional, se señala que el objeto de esta concesión es mejorar la calidad de la prestación del servicio público del rastro municipal, aumentar la salubridad de los productos y ahorrar recursos, con las ventajas y beneficios de concesionar el servicio público del rastro a una empresa que cuente con experiencia en el ámbito. Asimismo, se logrará mayor legalidad y seguridad jurídicas al evitar prácticas delictivas como el abigeato, así como la matanza clandestina que traería para el municipio una problemática general de salud