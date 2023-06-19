Arde carro en las calles de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - Bomberos atendieron las primeras horas de ayer un reporte de vehículo que se estaba incendiando en la calle 5 de Mayo de la Colonia Hidalgo propiedad de Esteban Garza, presuntamente pudo ser provocado por un corto circuito.

La unidad se encontraba estática cuando comenzó a incendiarse, el automóvil Chevrolet quedó reducido en cenizas al ser devorado por las llamas, el propietario así como sus familiares no pudieron hacer nada para controlar el fuego.

El incendio del automóvil, sorprendió a la familia que aún se encontraba descansando, los hechos se registraron a las 4.50 de la mañana por lo tanto los tomó desprevenidos debido a que el vehículo se encontraba en buenas condiciones.

Los bomberos presumieron que se podría tratar de un corto circuito lo que originó el incendio del automóvil, sin embargo el dueño presume que haya sido intencional, por lo que habrá de solicitar a las autoridades policíacas que se realice una investigación al respecto.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad pública para atender el reporte que recibieron en la comandancia de policía, los uniformados señalaron al propietario del automóvil que presentara su denuncia debido a que presume que fue intencional.