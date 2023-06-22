Arde minisplit de Jardín de Niños

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las altas temperaturas registradas en la entidad, han ocasionado una serie de incidentes en instituciones educativas donde los sistemas eléctricos al presentar sobrecalentamiento han provocado el incendio de aparatos de aire lavado y minisplit.

El caso más reciente se registró en el jardín de niños “Niños Héroes” ubicado en la colonia Nogalera, donde ardió en llamas un compresor.

El director del plantel Mauricio Antonio Toledo Cortés informó que afortunadamente no se registraron personas heridas, puesto que desde hace algunos días trabajan a distancia, luego de suspender clases presenciales ante la tercera ola de calor.

Hoy nos tendremos que ocupar de buscar una solución a ello para llevar a cabo la reparación del aparato puesto que en total la institución cuenta con 128 niños en el turno matutino.

Agregó que el corto circuito se registró en una de las aulas de tercer grado Sección “A” recibiendo el apoyo inmediato a través de la dirección de Protección Civil Municipal.