Arde vivienda abandonada

MELCHOR MÚZQUIZ.- Una vivienda abandonada fue consumida por el fuego en la colonia Azteca de lo cual tomaron conocimiento elementos de Protección Civil Municipal.

Gustavo Vázquez Zapata titular de la dependencia informó que se desplazaron a dicho sector, encontrando en llamas el inmueble el cual de acuerdo a vecinos del lugar se encuentra abandonado desde hace tiempo.

Desafortunadamente personas sin oficio se han dedicado a visitar el domicilio introduciéndose al mismo para provocar toda una serie de desmanes.

Fue durante la noche, que las familias de la colonia Azteca tras observar lo ocurrido procedieron a pedir apoyo a los bomberos y Protección Civil, desplazándose al lugar para sofocar las llamas evitando que el fuego se propagara hacia otros hogares.

Vázquez Zapata mencionó que al momento de realizar labores de enfriamiento en el lugar, no se acercó persona alguna que se identificara como propietario o propietaria de la vivienda dañada.