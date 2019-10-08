Arde vivienda en Colonia Bosques

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un incendio a interior de una vivienda del fraccionamiento Los Bosques, fue sofocado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de este mineral, sin que se registraran personas lesionadas, sólo daños materiales.

No hubo lesionados.

Alrededor de las 12:00 del mediodía de ayer, la corporación recibió una llamada de emergencia alertando sobre un incendio en una casa habitación ubicada en el fraccionamiento Los Bosques, número 5 A, por lo que de inmediato personal de esa dependencia acudió al lugar, desconociéndose hasta el momento quién o qué fue lo que provocó el siniestro.

Tras sofocar las llamas en el inmueble y realizar la valoración correspondiente, determinaron que los daños se registraron en una de las habitaciones de la planta número dos donde se registró la pérdida del inmueble, en paredes, ventanas y techo de la vivienda, además de ropa de la familia sin que se reportaran personas lesionadas.

Fueron los vecinos quienes mencionaron que solo alcanzaron a oler a humo por lo que salieron de sus viviendas y al observar las llamaradas solicitaron la presencia de los bomberos.

Bomberos sofocan incendio en casa habitación en Palaú.